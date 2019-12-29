"Пятница" продала Amazon шоу "Инстаграмщицы"

Шоу будет транслироваться с англоязычными субтитрами.

Телеканал "Пятница" продал видеосервису Amazon Prime Video права на показ двух сезонов шоу "Инстаграмщицы". Об этом сообщает "Коммерсант".

Стриминговый американский сервис будет транслировать шоу с англоязычными субтитрами. "Инстаграмщиц" покажут в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африке, странах Карибского бассейна и др.

Шоу "Инстаграмщицы" станет для Amazon первым российским реалити-шоу. Зрителям покажут несколько дней из жизни топовых инстаграм-блогерш, отправленных в глубинку.

В последнее время Amazon Prime Video активно покупает российский контент. Ранее видеосервис приобрел пакет из 75 фильмов и сериалов производства Star Media, 20 сериалов Epic Media, а также договорился о покупке проектов "Драйв", "Молчание" и "Заключение".

Стоимость сделки зависит от формата покупки. Amazon может заплатить либо фиксированную сумму, которая не будет зависеть от собранной аудитории, либо выдать деньги за количество просмотренных минут.

Эти девушки - богини интернета. У них миллионы подписчиков, которые ежедневно следят за их жизнью, похожей на сказку. Участие в провакационном реалити "Инстаграмщицы" заставит гламурных неженок на несколько дней забыть о роскоши. Двушкам придется ходить на работу и жить в непривычных для себя условиях. Участницы проекта испытают себя на прочность и попробуют доказать, что красивое фото - это не все, на что они способны.

Ранее мы писали, что Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов.

Фото: instagramshitcy.friday.ru