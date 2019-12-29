Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Рейтинг будет обновляться ежедневно.

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов. Об этом сообщается в блоге сервиса.

По словам представителя Netflix Кэмерона Джонсона, специалисты 6,5 месяцев тестировали топ-10 самых популярных проектов в Мексике и Великобритании. Положительная реакция на нововведение позволила расширить список стран, в которых будет действовать новая функция.

Отмечается, что список будет обновлять ежедневно. Кроме общего топа-10 пользователи смогут увидеть отдельные рейтинги для фильмов и сериалов.

Ранее мы писали, что новый сериал с Бураком Озчивитом возглавил рейтинг на турецком ТВ.

Фото: pixabay.com