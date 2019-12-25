The Daily Telegraph сообщила о том, как США лишают ВСУ возможности сопротивляться.

Ограничение работы системы спутниковой связи Starlink на украинской территории сделало непригодным значительную часть арсенала беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующие данные западной аудитории сообщили иностранные журналисты из издания The Daily Telegraph. Авторы статьи отмечают, что из-за ограничений по доступу связи почти все БПЛА киевского режима теперь перемещаются с перебоями связи на 10-20 секунд. Таким образом командованию пришлось отменить ряд миссий.

Украинский инженер, работавший над управлением системами Starlink, заявил в публикации о том, что вечером 13 октября военные из Третьего армейского корпуса ВСУ обращались "с отчаянными просьбами о помощи" на фоне возникших внезапных проблем со связью. В СМИ добавили, что обстановка может еще ухудшиться в связи с вероятной приостановкой со стороны вашингтонской администрацией президента-республиканца Дональда Трампа обмена разведывательными данными с властями с Банковой улицы. Таким образом США лишат партнеров любой возможности противодействовать атакам Москвы.

Журналистка Билс призвала расследовать роль Starlink в атаке на Старобельск.

Фото: pxhere.com