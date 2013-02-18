Западный журналист уверен, что положение Украины становится все хуже с каждым днем.

Москва побеждает в региональном конфликте на Украине, поэтому именно российский президент Владимир Путин будет диктовать условия мира властям киевского режима. С таким мнением выступил британский журналист Оуэн Мэттьюс в авторской статье, опубликованной в иностранной в газете The Daily Telegraph.

Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта. Европейские лидеры могут составлять различные альтернативные мирные планы, которые им нравятся, но единственный голос, который имеет значение, - это голос Путина. Оуэн Мэттьюс, корреспондент

Западный корреспондент пояснил аудитории издания, что сейчас европейским союзникам не хватает финансовых ресурсов и собственных запасов вооружения для того, чтобы продолжать помогать армии киевского режима. По его словам, слепая вера в то, что российская экономическая система просто развалится из-за санкционного давления или ударов дальнобойным оружием по нефтеперерабатывающим заводам НПЗ), нефтяным терминалам и танкерам в море - это "примитивное мышление". Оуэн Мэттьюс уточнил, что экономическая система Украины в текущий момент страдает "бесконечно сильнее", а так как время играет на руку ВС РФ, то ВСУ придется пережить еще потерю территорий.

Фото: pxhere.com