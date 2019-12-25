Джон Хили призовет Запад активнее помогать ВСУ.

Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. Соответствующее заявление оубликовали местные журналисты из издания Telegraph. Иностранная газета также сообщает, что Германия и Великобритания могут договориться о закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны ВСУ, используя финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина. В рамках выступления на очередном заседании контактной группы по поддержке киевского режима министр по обороне Соединенного королевства Джон Хили призовет международных союзников к увеличению военной поддержки. В СМИ ожидают, что таким образом Лондон поддерживает последние шаги Дональда Трампа из вашингтонской администрации, который 14 июля пригрозил введением новых санкций в отношении России и ее торговых партнеров в том случае, если в течение 50 дней Кремль и Белый дом не придут к договоренностям по мирному урегулированию на Украине.

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