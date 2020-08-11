В республике по-прежнему большие проблемы с интернетом.

Telegram запустил инструменты против цензуры в Белоруссии. Об этом рассказал создатель приложения Павел Дуров. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии. Павел Дуров, создатель Telegram

По его словам, это сделано для того, чтобы большинство пользователей из республики могли иметь доступ к мессенджеру. При этом Дуров добавил, что проблемы в работе приложения также могут быть, так как в стране есть проблемы с интернетом.

Ранее следственный комитет Белоруссии призвал граждан прекратить беспорядки.

Видео: YT / TUT.BY