  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:17
145
matveyvn
Код вставки плеера

Telegram запустил инструменты против цензуры в Белоруссии

0 0

В республике по-прежнему большие проблемы с интернетом.

Telegram запустил инструменты против цензуры в Белоруссии. Об этом рассказал создатель приложения Павел Дуров. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии.

Павел Дуров, создатель Telegram

По его словам, это сделано для того, чтобы большинство пользователей из республики могли иметь доступ к мессенджеру. При этом Дуров добавил, что проблемы в работе приложения также могут быть, так как в стране есть проблемы с интернетом.

Ранее следственный комитет Белоруссии призвал граждан прекратить беспорядки.

Видео: YT / TUT.BY

Теги: telegram, белоруссия, павел дуров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии