Последние два года приложению постоянно приходилось обновлять механизм разблокировки.

Telegram создаст прокси-сервера для работы в Китае и Иране. Об этом написал создать мессенджера Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Он отметил, что последние два года приложению постоянно приходилось обновлять механизм разблокировки — чтобы опережать цензурирующих органов.

По словам Дурова, после разблокировки Telegram в России силы для борьбы с цензурой будут брошены в Иран и Китай. Он попросил сотрудников своей компании сосредоточиться на работе в этих странах.

Ранее Дуров посчитал "хорошим знаком" отмену запрета на Telegram в России.

Видео: YouTube / Mike Piligrim