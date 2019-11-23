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Telegram создаст прокси-сервера для работы в Китае и Иране

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Последние два года приложению постоянно приходилось обновлять механизм разблокировки.

Telegram создаст прокси-сервера для работы в Китае и Иране. Об этом написал создать мессенджера Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Он отметил, что последние два года приложению постоянно приходилось обновлять механизм разблокировки — чтобы опережать цензурирующих органов.

По словам Дурова, после разблокировки Telegram в России силы для борьбы с цензурой будут брошены в Иран и Китай. Он попросил сотрудников своей компании сосредоточиться на работе в этих странах.

Ранее Дуров посчитал "хорошим знаком" отмену запрета на Telegram в России.

Видео: YouTube / Mike Piligrim

Теги: мессенджеры, павел дуров, телеграм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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