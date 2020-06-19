Создатель Telegram Павел Дуров посчитал "хорошим знаком" отмену запрета на Telegram в России. Заявление он сделал в своём официальном канале в мессенджере.
По его словам, право на конфиденциальность и анонимность при работе в приложении сохранится. При этом вырастет скорость, Telegram станет более стабильным на территории РФ.
Это приведёт к росту числа участников каналов и чатов.
Павел Дуров, основатель Telegram
Разблокировку Telegram Дуров счёл хорошим сигналом для инвесторов и бизнесменов в сфере IT. Он считает, что если позитивный тренд в РФ будет сохранён, то страна сможет реализовать свой цифровой потенциал.
Ранее мы писали, что Роскомнадзор разблокирует Telegram.
Видео: YouTube / TechCrunch
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