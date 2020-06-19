Право на конфиденциальность и анонимность при работе в приложении сохранится.

Создатель Telegram Павел Дуров посчитал "хорошим знаком" отмену запрета на Telegram в России. Заявление он сделал в своём официальном канале в мессенджере.

По его словам, право на конфиденциальность и анонимность при работе в приложении сохранится. При этом вырастет скорость, Telegram станет более стабильным на территории РФ.

Это приведёт к росту числа участников каналов и чатов. Павел Дуров, основатель Telegram

Разблокировку Telegram Дуров счёл хорошим сигналом для инвесторов и бизнесменов в сфере IT. Он считает, что если позитивный тренд в РФ будет сохранён, то страна сможет реализовать свой цифровой потенциал.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор разблокирует Telegram.

Видео: YouTube / TechCrunch