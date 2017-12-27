Телефонного террориста Курмана приговорили к 3 годам условно

В Петербурге осудили мужчину, который угрожал взорвать популярное кафе.

В Петербурге Смольнинский районный суд вынес важный приговор в адрес телефонного террориста. Суд приговорил Владислава Курмана за смс-ку о возможном взрыве в кафе "Счастье", отправленную летом 2017 года. Как стало известно Piter.TV, в тот день мужчина отправил сообщение своей знакомой, работающей в заведении общепита. СМС представляла собой то ли реальную угрозу, то ли "творческое" приглашение на встречу.

Курман Влад и Т. должны встретиться на ступеньках магазина "Шанель" Невский пр., д. 153 03.06.2017 до 23 часов 59 минут, иначе, 04.06.2017 года я взорву 33 человека в ресторане "Счастье" самодельным взрывным устройством. Подпись Никто. Из материалов дела

В сообщении речь шла о кафе неподалеку от Исаакиевского собора. Адресат СМС не посчитала такое сообщение смешным и вызвала полицию. Через несколько часов Курмана задержали. Во время обыска квартиры молодого человека в ней не нашли взрывчатых веществ, однако обнаружили несколько доз амфетамина.

В итоге петербуржец был осужден по статьям ч.1 ст.207, ч.2 ст.228 УК РФ. Его осудили на 3 года и 1 месяц условно.

Ранее мы писали, что на проспекте Мира петербуржец развлекался вызовом полиции на "разминирование бомбы" в жилом доме.