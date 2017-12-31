На проспекте Мира петербуржец развлекался вызовом полиции на "разминирование бомбы" в жилом доме

В Петроградском районе взрослый мужчина "заминировал" жилое здание.

Днем 11 января в Петроградском районе “телефонный террорист” решил проверить полицию на скорость реакции. Неизвестный молодой человек сообщил о заложенной бомбе в доме номер 22 по проспекту Мира. Решив остаться анонимным, “герой” отключил связь

Оперативникам удалось установить, что номер, с которого был произведен звонок, принадлежит 29-летнему петербуржцу. Также было определено место, где находился “шутник” во время вызова наряда полиции. Адрес проверили, но мужчины по нему не обнаружили.

Позже удалось узнать место жительства звонившего. В его квартире был задержан младший брат подозреваемого - 27-летний мужчина.