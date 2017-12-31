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На проспекте Мира петербуржец развлекался вызовом полиции на "разминирование бомбы" в жилом доме
Сегодня, 9:27
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lesjasap
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На проспекте Мира петербуржец развлекался вызовом полиции на "разминирование бомбы" в жилом доме

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В Петроградском районе взрослый мужчина "заминировал" жилое здание.

Днем 11 января в Петроградском районе “телефонный террорист” решил проверить полицию на скорость реакции. Неизвестный молодой человек сообщил о заложенной бомбе в доме номер 22 по проспекту Мира. Решив остаться анонимным, “герой” отключил связь
 
Оперативникам удалось установить, что номер, с которого был произведен звонок, принадлежит 29-летнему петербуржцу. Также было определено место, где находился “шутник” во время вызова наряда полиции. Адрес проверили, но мужчины по нему не обнаружили. 
 
Позже удалось узнать место жительства звонившего. В его квартире был задержан младший брат подозреваемого - 27-летний мужчина.
Теги: петроградская , петроградский район , проспект мира , телефонный терроризм , телефонный террорист
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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