Телефонные мошенники представляются налоговыми инспекторами и выманивают коды из SMS

Юрист Елена Браун раскрыла две схемы, которые аферисты используют для обмана граждан.

Телефонные мошенники выдают себя за налоговых инспекторов и так выманивают у россиян коды из SMS, а после вовлекают российских граждан в преступную схему. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "РИА Новости" сделала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Эксперт указала, что злоумышленники производят обзвон потенциальных жертв. Они нацелены не только на самозанятых, индивидуальных предпринимателей или директоров компаний, но и на обычных граждан. В ходе разговора человеку рассказывают о неучтённых налогах или ошибках в декларациях. Далее ради упразднения якобы имеющихся ошибок в налоговой документации аферисты убеждают доверчивых людей зайти в личный кабинет в "Мой налог" на "Госуслугах" для того, чтобы посмотреть запрос от налоговой инспекции.

Установив, что запроса нет и не было, потерпевшему будет предложено сопоставить данные портала налоговой службы с "Госуслугами", для чего мошенники предложат ввести пароль из СМС. Елена Браун, юрист

Затем жертву обмана убеждают в том, что денежные средства были использованы для финансирования запрещенных организаций, поэтому ей грозит уголовная ответственность. Таким методом граждане вовлекаются в криминальные схемы, связанные с курьерской работой и переводами денежных средств.

Дополнительно мошенники, представляясь сотрудниками налоговых органов, могут предлагать выслать человеку "уведомление на уплату имущественных налогов". Для этого преступники уточняют адрес для отправки документа курьерской службой и просят гражданина сообщить высланный код, якобы для подтверждения доставки.

Фото: Piter.tv