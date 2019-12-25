Тела трех человек найдены на границе Польши и Белоруссии

Премьер Польши назвал произошедшее провокацией.

Тела трех человек найдены на государственной границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщили местные журналисты. Известно, что тела погибших обнаружены пограничными службами Варшавы около деревни Лесное. Расследованием обстоятельств трагедии займется местная прокуратура.

По данным Telegram-канала "Русская весна", предположительный возраст одного из погибшего - от 7 до 15 лет. Также сообщается о смерти мужчины. Третьей жертвой стала пожилая женщина. Предположительно, инцидент связан с попыткой нелегалов пересечь госграницу. Около трупов специалисты нашли трех детей.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что страна может иметь дело с провокацией.

Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что три страны - Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в организации нелегальной миграции.

Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями.



Фото: Pixabay.com