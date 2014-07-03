Глава Белоруссии вспомнил о "драматических уроках истории".

Президент Александр Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями. Такое заявление глава республики сделал в рамках форума "Символ единства". Политик уточнил, что Минск не напоминает своим соседям Польше и Литве о том, что их города являются белорусскими землями. Спикер рассказал о том, что драматические уроки история нужны ему не для того, чтобы кого-то упрекать.

В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе, мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина, что Вильно — тоже белорусский город и земли вокруг. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Известно, что мероприятие посвящено новому государственному празднику Дню народного единства. Его отмечают в республике 17 сентября согласно указу президента, подписанному в июне 2021 года. Дата связана с моментом вхождения советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии (она находилась в составе Польши согласно Рижскому мирному договору от 1921 года).

Лукашенко: для ШОС наступает время исторического стресс-теста.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого