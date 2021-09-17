Лукашенко: для ШОС наступает время исторического стресс-теста

В Белоруссии призвали страны не играть по правилам внешних сил.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Шанхайской организации сотрудничества наступает время исторического стресс-теста. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на саммите ШОС в Душанбе. По мнению политика, компетенции стран-участниц дают возможность заниматься как вопросами безопасности, так и экономическим развитием, выстраиванием финансовых и гуманитарных систем и реализации инфраструктурных проектов.

Острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста для нашей организации, возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Минск призвал коллег по ШОС не играть по тем правилам, которые пытаются навязать им внешние силы. По мнению Лукашенко, все понимают губительные последствия такой угрозы. Он напомнил, что ШОС является одной из самых крупных в мире региональных организаций, но регулярно сталкивается с мощным давлением извне.

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Фото и видео: YouTube / TASS

