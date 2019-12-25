В КНР напомнили, что разобрались с крайней нищетой у себя в стране.

Китай готов обучить страны ШОС борьбе с бедностью. Такое заявление перед коллегами сделал председатель КНР Си Цзиньпин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проводится в Душанбе. Оно посвящено 20-летию с момента создания партнерства.

В следующие три года Китай предоставит странам-членам ШОС одну тысячу квот на обучение навыкам борьбы с бедностью. Си Цзиньпин, председатель Китая

Напомним, что 25 февраля 2021 года Пекин объявил о полной победе Китая в борьбе с абсолютной нищетой. за восемь лет страна смогла вывести из черты крайней бедности около 100 миллионов человек. Государства достигла показателя, поставленного перед КНР представителями ООН, на 10 лет раньше обозначенного срока. Из списка бедных районов были выведены 832 уезда и 128 тысяч деревень.

Си Цзиньпин призвал оказать поддержку Афганистану.

Фото и видео: YouTube / TASS