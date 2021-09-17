Си Цзиньпин призвал оказать поддержку Афганистану

В Китае также надеются на международную борьбу с терроризмом.

Китайский председатель Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал оказать поддержку Афганистану и бороться с терроризмом.Пекин рассчитывает на то, что участницы Шанхайской организации сотрудничества помогут мирному восстановлению страны Ближнего Востока и формировании в регионе безопасности и стабильности. Он надеется, что мировые лидеры смогут запустить в Кабуле процесс устойчивого развития.

В Афганистане происходят огромные изменения. Международное сообщество должно оказать поддержку Афганистану, мы должны решительно бороться с любыми проявлениями терроризма. Мы должны стимулировать формирование толерантного всеобъемлющего политического механизма в этой стране. Си Цзиньпин, глава КНР

В Китае считают, что в сложившейся обстановке страны должны четко координировать свои действия в регионе и согласовывать позиции по Афганистану. Участницы ШОС должны вести собственную политическую линию и не допускать в нее внешнего вмешательства ради создания в регионе инклюзивного социально-политического формата.

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Фото и видео: YouTube / TASS