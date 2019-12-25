Путин принял приглашение КНР посетить зимнюю Олимпиаду-2022

Председатель Китая пригласил коллегу зимой 2022 года в Пекин.

Российский президент Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в Душанбе. Он встретился с коллегой из Китая Ван И. Чиновники обсудили друг с другом международные соревнования, которые должны состояться в Пекине зимой 2022 года.

Мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр напомнил о том, что Китай и РФ отмечают 20-летие с момента подписания совместного договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. По эьтому поводу оидеры стран приняли специальное заявление, в котором высоко оценили историческое значение дипломатических отношений и их роль в формировании действующей модели двусторонних отношений. регулярно между Пеуином и Москвой происходят контакты на высшем уровне, уровне глав МИД, правительств.

Лавров: РФ не собирается нести ответственность за миграционные кризисы, вызванные Западом.

Фото: МИД России