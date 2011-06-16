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Tecno представила складной смартфон с круглым экраном V Flip

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Модель выйдет на рынок по цене от 58 тысяч рублей.

Китайская компания Tecno представила складной смартфон с круглым экраном Phantom V Flip.

Модель оснащена внутренним AMOLED-экраном диагональю 1,32 дюйма и 6.9-дюймовым внутренним экраном прямоугольной формы. Частота обновления картинки составляет 120 Гц. Работу Phantom V Flip обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 8050.

В комплектацию смартфона вошли 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 45 Вт. Phantom V Flip выйдет на рынок по цене от 58 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что Apple представила iPhone 15.

Видео: YouTube / TECNO Mobile

Теги: phantom v flip, tecno mobile, смартфон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Голубева Татьяна Мария
Сегодня 12:03

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