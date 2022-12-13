Techland выпустила трейлер дополнения Dying Light 2: Gut Feeling

Обновление к игре будет доступно с 20 апреля.

Авторы компьютерной игры Dying Light 2 показали трейлер свежего обновления для проекта под наименованием Gut Feeling. это DLC посвящено улучшению сражения и физики, поэтому в игре появятся новые способы расчленить врагов. Также авторы рассказали о прочих новинках серии зомби-боевика. Геймеры получат возможность ознакомиться с ними уже 20 апреля. Известно, что в дополнении к игре появится такой пункт как трансмутация снаряжения, а также будет сформирована новая система создания оружия. В результете герою не придется выбирать между своим стилем или характеристиками вещей. С 20 апреля по 4 мая в шутере будет проходить событие Viral Rush и запущено мероприятие Pilgrim Outpost, в котором игроки смогут отслеживать события сообщества и получать награды.

Вышел второй атмосферный трейлер "Форсажа 10" с Вином Дизелем и Джейсоном Момоа.

Фото и видео: YouTube / IGN