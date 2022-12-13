Вышел второй атмосферный трейлер "Форсажа 10" с Вином Дизелем и Джейсоном Момоа

Мировая премьера фильма запланирована на 17 мая.

Создатели десятой части "Форсажа" поделились свежим трейлером в социальных сетях. В прокате предпоследняя часть франшизы про "семью" и гонки появится с 17мая 2023 года. Известно, что сюжет истории расскажет о противостоянии коллег Доминика Торетто (Дизель) с группировкой Данте, роль которого исполняет Джейсон Момоа. Последний персонаж представляет из себя сына наркобарона Эрнана Рейса из пятого фильма серии. После гибели отца Данте вынашивал план мести против Торетто. В актерском составе также заявлены Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Джейсон Стэйтем, Джон Сина, Бри Ларсон, Алан Ричсон и другие. Режиссёром картины выступил Луи Леттерье ("Невероятный Халк"), который заменил на этом посту Джастина Лина.

Вышел трейлер мелодрамы "14+ Продолжение" с Глебом Калюжным.

Фото и видео: YouTube / The Fast Saga