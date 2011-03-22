Тбилисский суд арестовал фигурантов дела об убийстве россиянки в Тбилиси

Женщина скончалась на месте от огнестрельного ранения.

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения трем фигурантам дела об убийстве россиянки в Тбилиси. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на прокурора Тамару Иакобидзе.

Троих подозреваемых заключили под стражу. Суд счел, что улик достаточно, чтобы избрать такую меру пресечения.

Сторона защиты намерена обжаловать решение.

Анастасию Шаталову убили в столице Грузии 18-го октября. Мужчина выстрелил в нее из огнестрельного оружия около того, в котором погибшая проживала вместе с ребенком. Девушке было 27 лет.

После убийства преступник скрылся на машине. Подозреваемых задержали на следующий день.

На прошлой неделе в Тбилиси прошел митинг в поддержку Михаила Саакашвили. Сейчас он находится под стражей.

Видео: Facebook / შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia