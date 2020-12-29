Вице-премьер РФ встретилась с вирусологами и эпидемиологами.

Татьяна Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19. Об этом российский вице-премьер рассказала во время встречи с ведущими вирусологами и эпидемиологами страны. По мнению чиновницы, правительство имеет необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить прививочную кампанию для граждан РФ. В свою очередь это необходимо для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета - хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%. Главное, чтобы наши граждане выразили желание прийти на вакцинацию, сделать ее Татьяна Голикова, вице-премьер России

Эксперт напомнила, что медики должны своевременно передавать информацию об изменениях в эпидемиологической обстановке и трендах, чтобы корректировка управленческих решений проходила оперативно и эффективно.

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Видео: Правительство России

