Некрофил получил 7,5 лет колонии за убийство сожительницы в Петербурге

После расправы мужчина еще несколько дней глумился над ее телом.

В Петербурге суд вынес приговор Артёму Шварцу, признанному виновным в убийстве и осквернении тела умершей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Трагедия произошла в марте текущего года. Шварц и потерпевшая работали вместе, позже женщина предложила ему совместное проживание, и он согласился. В период с 1 по 3 марта между сожителями произошёл конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения Шварц поссорился с женщиной из‑за прозвучавших в его адрес оскорблений. В ходе ссоры он задушил сожительницу проводами для зарядки устройств.

После совершения убийства мужчина продолжил употреблять алкоголь и глумился над телом погибшей, совершая действия сексуального характера еще несколько дней. На заседании Артём Шварц признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV