Голикова заявила о контролируемой ситуации с коронавирусом в РФ

Голикова отметила, что все меры в стране начали приниматься с самых первых дней пандемии.

Россия почти год борется с пандемией коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сейчас ситуацию удается держать под контролем. Голикова отметила, что в этом заслуга именно профильных специалистов.

Всем нам вместе удается держать ситуацию под контролем. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова отметила, что все меры в стране начали приниматься с самых первых дней пандемии. Вице-премьер поблагодарила коллективы научных учреждений за проделанную ими большую работу, так как разработки российских медиков используют в 50 странах мира.

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января.

Видео: Правительство России