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Голикова заявила о контролируемой ситуации с коронавирусом в РФ

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Голикова отметила, что все меры в стране начали приниматься с самых первых дней пандемии.

Россия почти год борется с пандемией коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сейчас ситуацию удается держать под контролем. Голикова отметила, что в этом заслуга именно профильных специалистов.

Всем нам вместе удается держать ситуацию под контролем.

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова отметила, что все меры в стране начали приниматься с самых первых дней пандемии. Вице-премьер поблагодарила коллективы научных учреждений за проделанную ими большую работу, так как разработки российских медиков используют в 50 странах мира.

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января.

Видео: Правительство России

Теги: коронавирус, татьяна голикова
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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