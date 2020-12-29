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nastya960
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В России полностью расшифровали более 400 образцов штаммов коронавируса

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Всего ученые изучают более 600 образцов штаммов.

Российские ученые на данный момент изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, 400 из них уже расшифрованы. Об этом на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами рассказала Татьяна Голикова.

По более чем 400 проведен полный геномный сиквенс.

Татьяна Голикова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что в нашей стране выявлено почти 1500 мутаций COVID-19. Позже в ведомстве пояснили, что речь идет о вариантах с небольшими изменениями в геноме. Также Попова анонсировала создание в РФ тест-системы на выявление мутации COVID-19.

Видео: Правительство России

Теги: коронавирус, мутации, татьяна голикова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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