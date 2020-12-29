В России полностью расшифровали более 400 образцов штаммов коронавируса

Всего ученые изучают более 600 образцов штаммов.

Российские ученые на данный момент изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, 400 из них уже расшифрованы. Об этом на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами рассказала Татьяна Голикова.

По более чем 400 проведен полный геномный сиквенс. Татьяна Голикова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что в нашей стране выявлено почти 1500 мутаций COVID-19. Позже в ведомстве пояснили, что речь идет о вариантах с небольшими изменениями в геноме. Также Попова анонсировала создание в РФ тест-системы на выявление мутации COVID-19.

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