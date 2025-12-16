Tasnim: иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии

Технические консультации между Тегераном и Вашингтоном не будут проводиться 22 июня.

Иранская делегация приняла решение не продолжать четырехсторонние переговоры в швейцарском городе Бюргенштоке после недавних заявлений американского президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделали авторы ближневосточного новостного агентства Tasnim со ссылкой на собственный источник. В СМИ уточнили, что делегации продолжили обмен сообщениями через посредников в лице Катара и Пакистана. Однако до настоящего времени стороны так и не достигли результата. Власти Тегерана призвали вашингтонскую администрацию ускорить разблокировку замороженных активов Ирана и выдачу разрешений на экспорт нефти. Также Тегеран выразил рротест против нарушения белым домом обязательств в рамках меморандума и подчеркнули, что переговоры по ядерной программе с США напрямую зависят от соблюдения подписанного соглашения.

Ожидается, что продолжение технических консультаций США и Ирана 22го июня по американо-иранскому меморандуму не ожидается.

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