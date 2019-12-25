Тарифы на проезд в общественном транспорте в 2024 году утверждены Смольным

Проезд в общественном транспорте остался на прежнем уровне, тарифы повышать не стали.

Согласно распоряжению комитета по тарифам Петербурга, Смольный утвердил тарифы в общественном транспорте на 2024 год. Соответствующее распоряжение размещено на сайте ведомства 29 декабря.

Проезд в общественном транспорте остался на прежнем уровне, тарифы повышать не стали. В частности, поездка в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 65 рублей по разовому проездному билету. За пользование метрополитеном нужно будет платить 70 рублей, по "Подорожнику" поездка в подземке обойдется в 49 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге не планируют распространять льготный тариф "60 минут" на поездки в метро.

Фото: Piter.TV