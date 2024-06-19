Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

"Днепр" выполнил очередную задачу в зоне СВО.

Российский танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" ликвидировал укрепленный район Вооруженных сил Украины, размещенный севернее населенного пункта Работино на территории Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили, что армия киевского режима открыла огонь по боевой машине, однако наши специалисты на танке продолжили выполнять задачу командования, а затем - успешно ее завершили. После уничтожения цели противника экипаж оперативно вывел технику, никто из личного состава не пострадал.

Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек. пресс-служба Минобороны РФ

Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит".

Фото и видео: Минобороны России