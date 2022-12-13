Танкисты уничтожили пункт ВСУ вместе с боевиками под Артемовском

Минобороны рассказали об уничтожении националистов в зоне СВО.

Подразделения российских десантников с танковыми экипажами продолжают наносить удары по огневым позициям Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Военные показали в социальных сетях работу тяжелой техники - Т-80. Специалисты добавили, что беспилотные устройства выявили группу боевиков противника, которые размещались на территории полуразрушенного частного дома. Оттуда ушли мирные жители, что позволило местным националистам оборудовать себе укрепленные позиции.

Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-80, приданного десантникам. пресс-служба Минобороны России

Экипаж танка оперативно выдвинулся в заданный район, после чего по полученным координатам произвел залп из оружия. В результате украинские представители были ликвидированы на месте. Далее танк изменил свое местоположение.

Группировка "Юг" ударила по скоплению техники и уничтожила склад ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России