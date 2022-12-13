Группировка "Юг" ударила по скоплению техники и уничтожила склад ВСУ в ДНР

Вадим Астафьев рассказал о работе артиллерии на СВО.

"Южная" группировка российских войск нанесла удар по скоплению вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины на александро-калиновском оперативном направлении. Соответствующее заявление перед журналистами сделал руководитель местного пресс-центра Вадим Астафьев. Эксперт рассказал о работе бойцов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Известно, что задачи выполнены артиллеристами около населенного пункта Очеретино. Под огнем оказался пункт временной дислокации 110ой отдельной механизированной бригады ВСУ.

В результате уничтожены склад боеприпасов и до десяти военнослужащих украинской армии. Также нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники первого батальон 110-й бригады противника в районе Авдеевки. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что на лисичанском направлении в районе населенного пункта Белогоровка российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет, один автомобиль противника.

Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России.

Фото и видео: Минобороны России