"Южная" группировка российских войск нанесла удар по скоплению вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины на александро-калиновском оперативном направлении. Соответствующее заявление перед журналистами сделал руководитель местного пресс-центра Вадим Астафьев. Эксперт рассказал о работе бойцов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Известно, что задачи выполнены артиллеристами около населенного пункта Очеретино. Под огнем оказался пункт временной дислокации 110ой отдельной механизированной бригады ВСУ.
В результате уничтожены склад боеприпасов и до десяти военнослужащих украинской армии. Также нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники первого батальон 110-й бригады противника в районе Авдеевки.
Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"
Эксперт добавил, что на лисичанском направлении в районе населенного пункта Белогоровка российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет, один автомобиль противника.
Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России.
Фото и видео: Минобороны России
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