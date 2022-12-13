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Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России

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В Минобороны рассказали о выполнении задач летчиков на СВО.

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил страны продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Кадрами работы ВС РФ поделилось представители пресс-службы Минобороны в пятницу, 5 мая. Известно, что летчики смогли выполнить запуски ракет по выявленным целям противника. Атака совершена по укрепленным пунктам ВСУ. В результате ударов поражены местный пункт управления, танки и другая бронированная техника Вооруженных  сил Украины. 

Дополнительно  армейская авиация выполняет боевые задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО. Напомним, что днем 4 апреля вертолеты Ми-28 ликвидировали командные пункты украинских войск. Армейская авиация проводит все полеты на предельно малой высоте для того, чтобы оставаться незаметной для украинской противовоздушной системы.

Минобороны: ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Лизуновке Черниговской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, вкс россии, всу, ми-28н, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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