Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России

В Минобороны рассказали о выполнении задач летчиков на СВО.

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил страны продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Кадрами работы ВС РФ поделилось представители пресс-службы Минобороны в пятницу, 5 мая. Известно, что летчики смогли выполнить запуски ракет по выявленным целям противника. Атака совершена по укрепленным пунктам ВСУ. В результате ударов поражены местный пункт управления, танки и другая бронированная техника Вооруженных сил Украины.

Дополнительно армейская авиация выполняет боевые задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО. Напомним, что днем 4 апреля вертолеты Ми-28 ликвидировали командные пункты украинских войск. Армейская авиация проводит все полеты на предельно малой высоте для того, чтобы оставаться незаметной для украинской противовоздушной системы.

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Фото и видео: Минобороны России