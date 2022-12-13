Минобороны: ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Лизуновке Черниговской области

Сергей Зыбинский рассказал о работе военных на СВО.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины, расположенному в Черниговской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал руководиьель пресс-центра "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский. Специалист рассказал о выполнении боевых заданий в зоне проведения специальной военной операции.

Нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы Запада

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Фото и видео: Минобороны России