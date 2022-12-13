Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч".

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новопрокофьевка (Запорожская область), Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка (ДНР), Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва (ЛНР). Также российские ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска.

Видео: Минобороны России