Минобороны РФ: штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска

Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, российские войска продолжают уничтожение противника в западной части города. За прошедшие сутки авиация совершила шесть самовылетов. Артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Кроме того, подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
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