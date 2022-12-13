  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:47
37
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска

0 0

Российские войска продолжают уничтожение противника в западной части города.

Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска продолжают уничтожение противника в западной части города. За прошедшие сутки авиация совершила шесть самовылетов. Артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Кроме того, подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, игорь конашенков, минобороны россии, штурмовые отряды
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии