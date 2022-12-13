Минобороны РФ: штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска

Российские войска продолжают уничтожение противника в западной части города.

Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска продолжают уничтожение противника в западной части города. За прошедшие сутки авиация совершила шесть самовылетов. Артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Кроме того, подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России