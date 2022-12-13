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Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции за день уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал руководитель пресс-центра "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский. Российская армия дополнительно сорвала две попытки противника ротации сил ВСУ на передовых позициях, расположенных вблизи населенных пунктов Новомлынск и Крахмальное в Харьковской области.

В ходе боевых действий военнослужащими вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт добавил, что на линии обороны 6-й общевойсковой армии артиллерийским огнем российскими военными уничтожены пять наблюдательных постов ВСУ.

Артиллерийские расчеты ЦВО продолжают уничтожать огневые цели ВСУ в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: диверсия, дрг, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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