Военные рассказали о тактике выполнения боевых задач.

Артиллерийские расчеты Центрального военного округа продолжают уничтожать огневые цели противника в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты заметили, что самоходные боевые расчеты "Мста-С" и "Гиацинт-С" выполнили серию выстрелов с закрытых позиций. Военные позволяют противнику обнаружить себя и провоцируют их на ответный огонь.

Открывшие огонь артиллерийские установки противника вскрываются радиолокационными комплексами артиллерийской разведки, а расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" в короткие сроки выполняют их поражение на дальности более 30 км. пресс-служба Минобороны России

Эксперты напомнили о том, что большая дальность стрельбы самоходной пушки России позволяет бойцам эффективно вести контрбатарейную стрельбу на СВО, а также успешно поражать технику ВСУ. В рамках задач военные взаимодействуют с операторами беспилотников, которые помогают корректировать точность осуществления огня артиллерийских орудий и выполняют контроль поражения по объектам.

Военные РФ сообщили о ракетном ударе по позициям армии Украины в районе Краматорска.

Фото и видео: Минобороны России