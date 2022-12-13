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Военные РФ сообщили о ракетном ударе по позициям армии Украины в районе Краматорска

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"Южная" группировка сил рассказала о ходе СВО за день.

Российская "Южная" группировка Вооруженных сил России сообщила о ракетном ударе по позициям ВСУ в районе города Краматорска. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал руководитель местного пресс-центра Вадим Астафьев. Специалист пояснил, что по соледаро-бахмутовскому направлению атакован пункт временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады противника.

На лисичанском тактическом направлении авиацией нанесены удары по сосредоточению резервов и пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Серебрянка.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Южной "группировки сил

Эксперт добавил, что при помощи гаубичной батареи артиллерийского соединения реализован огневой налет на личный состав мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Вадим Астафьев добавил, что погибло до десяти человек живой силы противника. На марьинском направлении российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы смогла ликвидировать танк, самоходную гаубицу, три единицы автомобильной техники (подвоза ГСМ и боеприпасов). Дополнительно поражен пункт временной дислокации батальона 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим астафьев, всу, краматорск, лисичанское направление, марьинское направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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