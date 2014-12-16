Десантники помогли штурмовикам в продвижении по ДНР в рамках СВО.

Российские экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций уничтожили опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины в районе города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 23 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами военнослужащих Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения при "Южной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции. Бойцы оказали поддержку штурмовым подразделениям из гвардейских Ивановского и Костромского парашютно-десантных полков на территории Донецкой народной республики. Специалисты работают на участке СВО в составе бронированных групп и занимаются поражением живой силы противника. Они также нападают на атакующую и отходящую пехоту, боевую и прочую технику ВСУ. Российские танкисты работают как прямой наводкой на передовой линии, так и с закрытых позиций.

Расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений ВДВ была обнаружена группа пехоты противника, перемещавшаяся в близлежащих к городу лесопосадках. Их координаты немедленно были переданы на командный пункт полка, было принято решение на их уничтожение огнем танков. пресс-служба Минобороны РФ

"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели.

Фото и видео: Минобороны России