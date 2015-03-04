Танки группировки войск "Днепр" подавили огневые точки ВСУ в Запорожской области

Задача выполнена мотострелками на ореховском направлении СВО.

Российские экипажи танков Т-80 одного нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины, расположенным на ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими мотострелковых соединений 58-й армии группировки войск "Днепр". Специалисты указали, что тяжелая техника регулярно работает по объектам ВСУ в целях поддержки отечественных штурмовиков. Огонь артиллерии ведется с закрытых позиций. Снаряды попадают в укрепленные районы противника, технику, скопление живой силы.

Координаты целей были получены от операторов БПЛА, выполняющих разведку в зоне ответственности танкового соединения. После танки выдвинулись и серией выстрелов накрыли несколько укрепленных огневых точек противника. пресс-служба Минобороны России

Минобороны заявило об уничтожении САУ ВСУ польского производства.

Фото и видео: Минобороны России