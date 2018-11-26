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Минобороны заявило об уничтожении САУ ВСУ польского производства

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Задача выполнена силами "Запада" на СВО.

Российский боевой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, имеющуюся на службе у Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена мотострелковым полком "Западной" группировкой войск. 

Операторы БПЛА Zala обнаружили позицию ВСУ, с которой велся огонь из артиллерийской установки в сторону подразделений ВС РФ. Военнослужащие передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии.

пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие добавили, что разведывательный беспилотник Zala позволяет нашим солдатам вести постоянное наблюдение за местностью и обеспечивать корректировку артиллерийских орудий по целям противника.

Ударные FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, минобороны, польша, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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