Таможня Финляндии запустила сайт для туристов на русском языке

Таможенники проводят эксперимент по информатизации туристов о правилах страны.

Таможня Финляндии запустила сайт на русском языке. На ресурсе собраны советы и подробные инструкции для въезжающих и выезжающих туристов. Об этом сообщила старший таможенный инспектор Надья Пайнокаллио. Ознакомиться с сайтом можно по этому электронному адресу: matkalla.tulli.fi .

Приложение с необходимыми сведениями можно скачать на мобильное устройство. Система группирует сведения о запрещенных для ввоза и вывоза продуктов. Она также публикует список ограничений, касающихся лекарственных препаратов. В ней можно подробнее ознакомиться с программой tax-free и общими правилами для Евросоюза.

Сейчас услуга с информацией в мобильном приложении предоставляется только в пропускном пункте Нуйямаа.

Услуга "Таможенная информация для туристов" доступна для смартфонов и других мобильных устройств до конца ноября рассказывает спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге на 93 % упал спрос на финские визы.

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