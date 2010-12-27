В Петербурге на 93 % упал спрос на финские визы

С 1 сентября Финляндия ужесточила требования по выдаче шенгена.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге сообщило о сокращении числа желающих получить финскую визу. В понедельник, 2 сентября, было принято около 550 визовых заявлений. Это на 93 % меньше, чем в прошлую пятницу. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что с 1 сентября Финляндия ужесточила требования по выдаче шенгена. Теперь чтобы получить визу, необходимо предъявить все необходимые сопроводительные документы: сведения о месте проживания в стране, выписку с банковского счета или другой документ, подтверждающий наличие средств, справку с работы с указанием зарплаты и т.д.

Изменились и сроки оформления финской визы. Теперь россиянам придется ждать ответ около месяца. Ранее отметку в паспорте можно было получить за две недели.

Ранее мы писали пошаговую инструкцию по оформлению шенгена в Петербурге.

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