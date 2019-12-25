Таможенник в США расстрелял автомобиль с российскими мигрантами

18 нелегалов из России перемещались на двух автомобилях. Водители машин арестованы.

В Соединенных Штатах таможенник открыл стрельбу по автомобилям, в которых находились российские мигранты. Об этом сообщает телевизионный канал Fox News.

Инцидент произошел на пограничном переходе в Калифорнии на границе с Мексикой. В таможенной и пограничной службах журналистам сообщили, что один из офицеров заметил, как в сторону зоны основного досмотра на большой скорости едут две машины. Таможенник произвел несколько выстрелов и попал в одно из транспортных средств, после чего оно столкнулось с другим автомобилем.

В машинах в общей сложности находились 18 мигрантов из РФ, включая несовершеннолетних. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако из-за ДТП незначительные ушибы получили два человека.

Позже выяснилось, что все иммигранты оказались нелегалами. Водителей обоих автомобилей арестовали. Им предъявлено обвинение в ввозе и укрывательстве вышеуказанных лиц.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии.

Фото: pexels.com