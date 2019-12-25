Таможенник в США расстрелял автомобиль с российскими мигрантами

В Соединенных Штатах таможенник открыл стрельбу по автомобилям, в которых находились российские мигранты. Об этом сообщает телевизионный канал Fox News.
Инцидент произошел на пограничном переходе в Калифорнии на границе с Мексикой. В таможенной и пограничной службах журналистам сообщили, что один из офицеров заметил, как в сторону зоны основного досмотра на большой скорости едут две машины. Таможенник произвел несколько выстрелов и попал в одно из транспортных средств, после чего оно столкнулось с другим автомобилем.
В машинах в общей сложности находились 18 мигрантов из РФ, включая несовершеннолетних. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако из-за ДТП незначительные ушибы получили два человека.
Позже выяснилось, что все иммигранты оказались нелегалами. Водителей обоих автомобилей арестовали. Им предъявлено обвинение в ввозе и укрывательстве вышеуказанных лиц.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии.
Фото: pexels.com
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