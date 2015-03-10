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Талибы* захватили еще один переход на границе с Ираном

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Движение "Талибан"* взяло под контроль еще один погранпереход на иранской границе. Об этом рассказало агентство Pajhwok со ссылкой на источники.

Речь идет о погранпереходе "Абу Наср Фарахи" в провинции Фарах. О жертвах и пострадавших в результате захвата не сообщается. 

При этом утром в пятницу, 9 июля талибы* заявили о захвате важного погранпункта - города Ислам-Кала в провинции Герат. Однако правительство Афганистана опровергло эти данные. Позже не подтвердилась информация и о захвате города Кандагар на юго-востоке Афганистана.

Ранее делегация "Талибана"* прибыла на переговоры в Москву. Боевики заявили, что не нападут на Узбекистан и Таджикистан.

* "Талибан" - запрещенная на территории России террористическая организация.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: афганистан, талибы, талибы в афганистане
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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