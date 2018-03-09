Тактовое движение электричек из Петербурга в Красное Село запустят 11 декабря

Интервал движения поездов в утренние часы пик составит 15 и 30 минут.

С 11 декабря запустят тактовое движение электричек по маршруту Петербург — Красное Село. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Интервал движения поездов в утренние часы пик составит 15 и 30 минут. Для соблюдения планового интервала будут работать 14 дополнительных электричек – по семь в каждом направлении. Подробнее о расписании – в карточке ведомства.

Напомним, что тактовое движение запустили впервые в декабре прошлого года на маршруте Петербург — Павловск. Пассажиропоток увеличился на 13% за 10 месяцев 2023-го.

Ранее на Piter.TV: комтранс Петербурга усилил 11 автобусных маршрутов.

Фото: комитет по транспорту Петербурга