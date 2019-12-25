Новый маршрут "тактовых" электричек будет запущен на юго-западе Петербурга

Новое направление для "тактовых" электричек запустят в Северной столице. Как пишет Flashnord со ссылкой на "Комсомольскую правду", с декабря будет запущен маршрут в Красное Село и в обратном направлении.
Судя по заявлению представителей АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК), тактовое движение в следующем году может быть организовано и в Сестрорецке.
Добавим, что за счёт "тактовых" электричек возможно сократить интервал в утренние и вечерние часы пик до примерно 10-15 минут.
Ранее мы сообщили о том, что запуск тактового движения в Петербурге стал причиной роста пассажиропотока.
Фото: Piter.TV
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