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Новый маршрут "тактовых" электричек будет запущен на юго-западе Петербурга
Вчера, 8:30
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новый маршрут "тактовых" электричек будет запущен на юго-западе Петербурга

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Судя по заявлению представителей АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК), тактовое движение в следующем году может быть организовано и в Сестрорецке.

Новое направление для "тактовых" электричек запустят в Северной столице. Как пишет Flashnord со ссылкой на "Комсомольскую правду", с декабря будет запущен маршрут в Красное Село и в обратном направлении.

Судя по заявлению представителей АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК), тактовое движение в следующем году может быть организовано и в Сестрорецке.

Добавим, что за счёт "тактовых" электричек возможно сократить интервал в утренние и вечерние часы пик до примерно 10-15 минут.

Ранее мы сообщили о том, что запуск тактового движения в Петербурге стал причиной роста пассажиропотока.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, тактовое движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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