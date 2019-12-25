Комтранс Петербурга усилил 11 автобусных маршрутов

Решение принято по результатам проведённого мониторинга качества транспортного обслуживания.

После проведённого мониторинга качества транспортного обслуживания в Северной столице городской комтранс решил скорректировать движение на 11-ти маршрутах. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Так, была увеличена скорость движения на маршрутах № 121, 68А, 245, 254, 265, 342, 377 и 388 и усилен маршрут № 180 "Автобусная станция "Улица Жени Егоровой" - Камышовая улица". Внесение корректировок сделано по просьбе жителей ЖК, сквозь которые пролегает маршрут. Всего там работают 23 единицы транспорта, благодаря чему время ожидания в час пик сократился до шести-девяти минут.

Кроме того, на время закрытия движения по Дальневосточному проспекту и Народной улице из-за ремонта трамвайных путей по будням усилили маршрут № 118, который начал выполнять более 240 рейсов в день. Наконец, комтранс скорректировал маршрут № 544 "Колпино, вокзал - поселок Войскорово". Интервал перестроен с учётом прибытия и отправления электричек.

Ранее мы сообщили о том, что движение в центре Петербурга ограничат из-за подготовки к Культурному форуму.

Фото: Комтранс Петербурга