Движение в центре Петербурга ограничат из-за подготовки к Культурному форуму

Также на ряде улиц будет действовать запрет на остановку.

Во время подготовки города на Неве к Культурному форуму планируется ввести ряд ограничений в историческом центре. Об этом информирует пресс-служба городского комтранса.

Так, до конца дня 25 ноября на Дворцовой площади вдоль домов №4 и №6-8 сузят проезжую часть. Ещё раньше, 15 ноября, на Миллионной улице, а также нечётной стороне набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта и чётной стороне этой же набережной от Невского до Конюшенного переулка будет действовать запрет на остановку.

В период с 00:00 16 ноября до 8:00 19 ноября для движения автомобилей будут недоступны Дворцовая площадь, Миллионная улица, нечётная сторона набережной Мойки от Мошкова переулка и чётная – от Невского проспекта до Певческого моста, а также Волынский переулок.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ограничат движение для транспорта в трех районах с 9 ноября.

Фото: Piter.TV