В Петербурге ограничат движение для транспорта в трех районах с 9 ноября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 9 ноября.

В Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском районах ограничат движение транспорта с 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Красногвардейский район

С 9 по 29 ноября в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Магнитогорской улицы до моста Энергетиков.

Пушкинский район

Из-за ремонта дороги с 9 по 18 ноября закрывается движение транспорта по улице Мичурина в Павловске в направлении от Березовой улицы к Гуммолосаровской улице и по Березовой улице в направлении от улицы Толмачева к улице Мичурина.

Фрузенский район

В связи с производством работ по строительству газопровода с 9 по 13 ноября ограничивается движение транспорта по Купчинской улице у Дунайского проспекта.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 7 по 12 ноября.

Фото: Piter.TV