Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 7 по 12 ноября

Опубликованы адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 7 по 12 ноября.

В период с 7 по 12 ноября мобильные комплексы будут действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, например, автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе, Приморском шоссе и так далее. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в трех районах с 4 ноября.

Фото: Piter.TV