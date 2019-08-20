Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 7 по 12 ноября

В период с 7 по 12 ноября мобильные комплексы будут действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Так, например, автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе, Приморском шоссе и так далее. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в трех районах с 4 ноября.
Фото: Piter.TV
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